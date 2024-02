Trastevere-Cavese, a Roma senza Chiarella: Di Napoli nasconde le carte

Senza lo squalificato Chiarella, la Cavese renderà visita domani a un Trastevere coinvolto nella bagarre salvezza. I biancoblu hanno consolidato domenica scorsa il primato battendo il Gladiator e al momento vedono la Nocerina all'inseguimento in classifica.

Di Napoli sta proseguendo nel suo lavoro di integrazione col gruppo biancoblu. «Stiamo lavorando per portare più azioni fluide e soluzioni agli attaccanti, così da poter soffrire di meno in campo. Ma stiamo lavorando soprattutto per rafforzare i concetti già presenti nei calciatori. La squadra è molto ricettiva e mi permette di lavorare su diversi sistemi di gioco, a seconda anche dell’avversario da affrontare. L’importante per me è vedere un gruppo consapevole della propria forza».

E su queste basi l'allenatore biancoblu vuole costruire la prestazione dei suoi nella gara di domani. Al di là delle possibili scelta di carattere tecnico e tattico: «Mi aspetto una Cavese che scenda in campo per fare la sua partita.

Il Trastevere in casa vorrà giocare al massimo contro la prima della classe, ma noi dobbiamo ragionare e giocare proprio da capolista».

Non pensa a fare tabelle Di Napoli, «perché per raggiungere l’obiettivo si deve pensare a una partita per volta. Contro il Trastevere dobbiamo essere bravi noi a indirizzarla nel modo giusto. Rispettiamo l’avversario, ma il nostro aspetto mentale deve essere fondamentale».