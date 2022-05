Troina-Gelbison si giocherà a porte chiuse: tifosi delusi

La Gelbison che è ad un passo dalla storica promozione in serie C, dopo la netta affermazione con la Sancataldese, potrebbe festeggiare il salto tra i professionisti con un turno di anticipo sulla conclusione della stagione nella trasferta in terra siciliana sul campo del Troina, ma dovrà farlo senza i propri tifosi, la notizia che la gara in programma domenica al "Silvio Proto" si dovrà giocare a porte chiuse è stata accolta con grande amarezza e delusione da parte dei sostenitori rossoblu che già stavano organizzandosi per poter festeggiare la truppa di Gianluca Esposito.

La decisione di far disputare la gara senza gli spettatori è stata adottata dal Prefetto di Enna.

