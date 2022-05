La Gelbison vince 3-0 a Troina e festeggia la promozione in serie C

Alle ore 17. 57 allo Stadio Sivio Proto di Troina, la Gelbison ha scritto la pagina più importante della sua storia calcistica nata nel 1956 e al triplice fischio a Vallo della Lucania e in tutto il Cilento è esplosa la grande festa per la conquista della promozione in Serie C arrivata anche con una giornata d'anticipo sulla conclusione della stagione prevista per domenica prossima quando al Morra ci sarà la passerella finale nel derby con il Santa Maria Cilento.

Contro il Troina i rossoblù di Esposito hanno vinto in modo netto e convincente come è accaduto spesso in questa stagione che fa approdare il sodalizio cilentano nel calcio professionistico.

Il risultato si è sbloccato quasi al tramonto della prima frazione con una rete del bomber Gagliardi al suo 15esimo sigillo stagionale. Poi nella ripresa sono arrivate le altre due reti, al 41’ con il capitano Uliano su rigore decretato per il fallo subito da Faella e dallo stesso Faella al 2’ dei cinque minuti di recupero.

A quel punto sono partiti i festeggiamenti non solo tra i protagonisti ma soprattutto nella piazza di Vallo della Lucania dove era posto il maxi schermo con cui i tifosi hanno seguito il match della storica promozione. Emozionatissimi il presidente Maurizio Puglisi, che ha ringraziato tutti, il diesse Nicolò Pascuccio - «Abbiamo scritto la storia» - e il timoniere Gianluca Esposito: «Siamo in C al termine di una stagione straordinaria».

E Vallo della Lucania si gode questo momento di grande prestigio per il risultato conquistato dalla sua squadra di calcio.