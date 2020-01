Sconfitta amara per il Giugliano, piegato di misura (1-0) sul campo del Troina. I gialloblu di Agovino, assente oggi per squalifica, sono stati beffati nel finale di gara da un calcio di rigore trasformato da Fricano. Il match era stato fino a quel momento molto equilibrato e i tigrotti - che nonostante la sconfitta restano ugualmente in zona playoff - avevano avuto diverse occasioni per impensierire la retroguardia siciliana. Il Giugliano era privo dei due uomini più carismatici: Di Girolamo e capitan Liccardo, entrambi squalificati. Domenica i gialloblu (nella prima gara della stagione che si disputerà nel rinnovato De Cristofaro di Giugliano) affronteranno il Marsala. © RIPRODUZIONE RISERVATA