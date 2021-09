Remuntada Portici a Troina: Manfrellotti e Romano firmano il blitz

Successo in rimonta per il Portici, che a Troina centra il secondo successo consecutivo dopo quello raccolto nell'esordio del San Ciro contro il Giarre.

Padroni di casa in avanti al quarto d’ora con Lo Cascio, che raccoglie in area sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra e – dall’altezza del dischetto – insacca alla sinistra di Della Valle.

Nella ripresa, un minuto e il Portici pareggia i conti con Manfrellotti, che non deve far altro che appoggiare in rete su assist al bacio di Elefante. Il sorpasso al 19’: lo realizza Romano, con un velenoso rasoterra dal limite che non lascia scampo al portiere di casa.

Gli azzurri viaggiano dunque a punteggio pieno in classifica a braccetto con Cavese, Gelbison, Paternò e San Luca. Domenica si torna al San Ciro, dove gli azzurri affronteranno il Biancavilla, vittorioso di misura (3-2) sul Licata.