Santa Maria Cilento, sconfitta di rimonta sul campo del Troina

Il Santa Maria Cilento, torna a mani vuote dalla doppia trasferta in terra siciliana, e dopo il ko rimediato domenica a Licata, a distanza di soli tre giorni nel recupero dell'undicesima di ritorno, lascia l'intera posta al Troina che prova a consolidare la penultima posizione per giocarsi la salvezza ai playout. E dire che le cose per la formazione cilentana di Angelo Nicoletti, sembrano mettersi bene, infatti, dopo un solo minuto il bomber Maggio, dopo un preciso assist di Romano, piazza il diagonale vincente che porta avanti i giallorossi. I padroni di casa provano a reagire ma senza precisione, invece è ancora l'attaccante Maggio, a sfiorare di testa il raddoppio.

Nella ripresa si vede il Troina con una punizione di Ficarrotta, ma il Santa Maria sfiora in altre due circostanze la seconda marcatura, dapprima con Konios, e poi con il solito Maggio. Invece quando la gara sembrava incanalata verso un successo dei cilentani al minuto 38' arriva il pareggio dei siciliani con Fratantonio, che di testa batte Grieco. E proprio nell'ultimo dei 4' di recupero per il Santa Maria arriva anche la beffa del sorpasso, Leone, piazza la giocata vincente che esalta il Troina e condanna i cilentani ad un'altra amara sconfitta. Il prossimo impegno per Campanella e soci, è in programma il 4 maggio nel turno casalingo con il fanalino Biancavilla.