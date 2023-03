Troise analizza il blitz della Cavese: «Guai a perdere lucidità in campo»

Contentissimo per il risultato e l'evoluzione del match, un po' meno per errori di gestione della sua Cavese nella gara esterna contro il Bitonto. Emanuele Troise punta dritto sui difetti evidenziati dai suoi in partita.

Una squadra che «una volta in svantaggio si è innervosita e non è stata più in grado di giocare con le sue consuete qualità. Abbiamo forzato qualche volta la soluzione diretta su Foggia che però era troppo isolato. Fortunatamente nel finale è venuta fuori una mentalità e un'anima che ci ha ripagato».

Condizioni ambientali sfavorevoli, vista l'assenza dei tifosi biancoblu. Poi alta tensione in campo anche con la panchina avversaria. E qualche calciatore che non ha reso come avrebbe potuto a causa di fattori mentali. Questo il sunto che Troise fa della Cavese vista a Bitonto.

«Abbiamo un grande seguito ed è difficile per noi giocare senza i nostri tifosi, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Dobbiamo fare tesoro di questa partita soprattutto sul piano psicologico e mentale, perché bisogna sempre essere bravi a restare lucidi. Non dobbiamo innervosirci per gli episodi, per eventuali decisioni arbitrali, perché noi abbiamo le qualità per poter venire a capo delle partite senza perdere la lucidità».