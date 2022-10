Troise: «Cavese, risposta di carattere alle critiche arrivate a inizio stagione»

Il successo interno contro il Molfetta ha riportato la Cavese in vetta al girone H di Serie D. Nonostante qualche mezzo passo falso, gli aquilotti hanno trovato gradualmente la giusta continuità rispetto alla prima parte del torneo.

Il tecnico Emanuele Troise sottolinea i progressi, puntando anche sul giusto modo di interiorizzare le critiche iniziali da parte della squadra. «Nella prima parte del campionato non siamo partiti come volevamo e sono arrivate critiche giustificate. Ma queste stesse critiche ci hanno dato la possibilità di fare vedere la personalità e il carattere di questa squadra, oltre alla voglia di migliorare per allinearsi al percorso che ci siamo prefissati».

Mattatore di giornata è stato capitan Aliperta, che ha realizzato il secondo gol poco prima di essere sostituito. «Un episodio fortunato - ha sottolineato sorridendo Troise -, perché era pronta la sua sostituzione ma è arrivato un calcio d'angolo che ci ha fatto ritardare il cambio. Aliperta ha recuperato in extremis e non doveva giocare dal 1'. L'avevo visto bene da giovedì e ho scelto di mandarlo in campo ma con l'idea di dargli un minutaggio ridotto».

Poco tempo per riposare, perché mercoledì si gioca in Coppa Italia contro il Vastogirardi: «Ci teniamo a passare il turno - ha sottolineato il tecnico biancoblu - ma sfrutterò questa gara per dare più spazio a chi finora ne ha trovato meno, per esempio Tufano e D'Amore o gli stessi Bubas e Altobello che rientrano da infortuni. Ma non stravolgerò nulla rispetto a quanto fatto finora perché vogliamo dare continuità».