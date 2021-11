Troppo Cerignola, la Mariglianese regge solo mezz'ora: poker al Monterisi

Troppo Cerignola per la Mariglianese. Gli ofantini travolgono i biancazzurri con due gol per tempo e puntano con decisione il primo posto, adesso a soli due punti. Terza sconfitta consecutiva per la Mariglianese, che sprofonda in piena zona playout: il San Giorgio, terzultimo, è dietro di un solo punto.

Al Monterisi l’equilibrio dura mezz’ora. Fino al vantaggio targato Longo, che insacca su assist di Palazzo. Tre minuti e Tascone fa 2-0 (di testa, su assist di Loiodice). Il doppio vantaggio tramortisce i biancazzurri, che crollano poi nella ripresa.

Tre minuti e il baby Vitiello fa 3-0, lesto a depositare in rete sugli sviluppi di una punizione di Sirri finita sul palo. Al 25’ il poker di Malcore – in campo da pochi minuti –, a segno in acrobazia da posizione ravvicinata. Nel finale, il rosso diretto a Sirri, reo d’aver rifilato una gomitata a Palumbo.

Domenica, al Santa Maria delle Grazie, altra sfida contro una candidata al salto di categoria: in programma c’è il derby con la capolista Casertana.