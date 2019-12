Un evidente gap tecnico e il pronostico chiuso alla vigilia. Cerignola-Nocerina rispecchia in campo quanto si poteva anticipare sulla carta. I pugliesi vincono col punteggio di 3-1, dominando una partita in cui i rossoneri poche volte si affacciano nell'area ofantina.



Nel primo tempo i padroni di casa creano diverse buone opportunità, le migliori con Rodriguez e De Cristofaro, prima di una fiammata del solito Liurni per i molossi. Nel finale di frazione, dopo una nuova sortita di Rodriguez su cui si oppone Scolavino, il Cerignola passa. Russo si incunea bene in orizzontale nell'area rossonera e di destro, con un pregevole tocco sotto, beffa il portiere della Nocerina per il momentaneo 1-0.



Ad inizio ripresa il raddoppio: Celentano serve al centro Longo, che mette a sedere D'Anna e batte ancora Scolavino. C'è solo il Cerignola sul taccuino delle occasioni, ma dopo il tris sfiorato da Longhi è la Nocerina a trovare la rete, con Dieme che forza il blocco di Cappa e insacca. Nell'occasione, per proteste proprio il portiere Cappa - ex Paganese - si becca il rosso diretto.



Ma l'inferiorità numerica instilla ulteriore carica negli ofantini, che dopo pochi minuti calano il tris. Rodriguez scatta in contropiede, Scolavino accenna male all'uscita e viene beffato con un lob chirurgico, sul quale D'Anna prova inutilmente a intervenire.



Col nuovo doppio vantaggio, il Cerignola rallenta lasciando un po' di iniziativa alla Nocerina. Ma la punizione dell'immancabile Liurni e il bel gesto tecnico di Cristaldi non trovano fortuna dalle parti dell'estremo di casa.



Il ko diventa pesante per i molossi dal punto di vista della classifica. Le concomitanti vittorie contro Francavilla e Agropoli consentono a Nardò e Grumentum di avvicinarsi rispettivamente a uno e due punti di distacco. E alla ripresa del campionato, la Nocerina renderà visita proprio al Grumentum per la prima di ritorno, in quello che sarà già uno scontro diretto in chiave salvezza, nonostante il lunghissimo cammino fino alla bandiera a scacchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA