Troppo Cerignola, Mariglianese travolta: biancazzurri in piena bagarre playout

Continua inarrestabile la marcia del Cerignola verso la serie C. Gli ofantini passeggiano anche al Santa Maria delle Grazie e s’impongono con un perentorio 3-0 sulla Mariglianese. La sconfitta complica ulteriormente la classifica dei biancazzurri di Sanchez, adesso scavalcati anche dal Rotonda e sprofondati al quartultimo posto: si fa decisamente in salita la strada che porta alla salvezza diretta.

Cerignola in avanti al minuto 20 nel segno di Tascone, che trova l’inserimento vincente su assist di Giacomarro, realizzando l’1-0. Piove sul bagnato per la Mariglianese nel finale di frazione, quando Faiello rimedia il rosso diretto e costringe i suoi all’inferiorità numerica per l’intera ripresa.

Non c’è storia nei secondi quarantacinque minuti di gioco. Il Cerignola raddoppia con ilo solito Malcore e fissa poi il risultato sul definitivo 3-0 con Longo.