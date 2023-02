Bollino in grande spolvero ma Turchetta spinge per una maglia da titolare. L'esterno siciliano, finora spesso preferito da Cangelosi, ieri si è fatto notare durante la partitella in famiglia, per un delizioso pallonetto spedito in rete da una ventina di metri. Il gol segnato domenica scorsa, unitamente al grande entusiasmo del momento, però, induce a pensare che il mister stia valutando di dare una nuova opportunità da titolare all'altro esterno Turchetta. Il Flauto magico scalpita, ha compreso il suo personale momento di difficoltà, ha accettato le tante panchine in silenzio, ma non vede l'ora di diventare il protagonista che tutti si aspettavano ad inizio stagione. Anche per il particolare rapporto che lo lega al presidente D'Agostino ed alla sua famiglia.

Il calciatore è tornato in città pure in virtù della grande stima, corrisposta, che ha nei confronti della proprietà e si sente in debito con il patron. Vuole mettersi in pari a suon di gol e di assist che, nonostante le poche apparizioni da titolare, comunque, non ha fatto mancare seppure in misura ridotta rispetto alle attese. Bella lotta nel gruppo degli esterni d'attacco, alla quale partecipano anche Taurino e Liurni. Rebus che finora Cangelosi ha risolto con costante continuità ed al netto delle indisponibilità, a favore di Taurino e Bollino. Il mister ha detto chiaramente di voler dare continuità alla formazione e con essa certezze alla squadra. Toccherà a Turchetta e agli altri che stanno giocando meno, fargli cambiare idea.



Occasione buona per loro anche la partitella in famiglia disputata ieri. Chiare le richieste di mister Cangelosi durante l'allenamento: aggressione alta dell'avversario, pressione, attenzione difensiva e gioco palla a terra. Il tecnico vuole una Casertana arrembante ma lucida al tempo stesso. I falchetti sono oggi il miglior attacco del campionato con 36 reti realizzate in totale. Il gap rispetto alle prime della classe è dato dal rendimento difensivo. Ben otto i gol subiti in più rispetto alla Paganese e sette rispetto al Sorrento. E' li che la Casertana si è giocata, finora, la possibilità di concorrere alla vittoria del campionato. Del resto, si sa, nel calcio, spesso vince chi subisce meno reti. Su quell'aspetto bisogna migliorare: Cangelosi lo ripete spesso, attraverso l'attenzione. Quella è mancata, più delle qualità dei singoli interpreti e in quella bisogna crescere, esponenzialmente, per cominciare a correre senza fermarsi più.

Nel mirino ci sono i playoff, il primato è ormai fuori portata e così resterà salvo miracoli. E in ottica spareggi bisogna ragionare. La Casertana ha la squadra per arrivare lontano nel post season (comincerà il 14 maggio) me deve imparare ad evitare di commettere errori marchiani.



In fase di sistemazione gli ultimi dettagli che condurranno alla firma della concessione per la realizzazione del nuovo Pinto tra Casertana e Comune di Caserta. Giorno decisivo forse già nel corso della prossima settimana. Le proponenti (con il club rossoblù, Aurora Immobiliare e Consorzio stabile Santa Rita) stanno approntando, come per legge, una nuova società che sottoscriverà l'accordo di concessione. Inizio dei lavori nel giro di un paio di mesi con l'abbattimento della curva nord. Un vero sogno per la città e per gli appassionati di Casertana che da tempo aspettano di potersi godere uno stadio degno dei migliori d'Italia. Però, a quel sogno, devono fare da contraltare i risultati del campo.