Ieri il confronto con Fabiano, oggi con lo spogliatoio. Un intenso avvio di settimana per il patron corallino Antonio Colantonio, che ha evidentemente inteso far chiarezza con tecnico e squadra sui perché del delicato momento, che ha visto scivolare la Turris dal primo al terzo posto in classifica, alle spalle di Latte Dolce ed Ostia.

Il confronto con la squadra segue di ventiquattro ore il faccia a faccia con l’allenatore. In sostanza, fiducia confermata a Fabiano, ma qualcosa dovrà necessariamente cambiare. Già ad Ostia. Del resto lo stesso Colantonio, intercettato prima del colloquio con il mister, non aveva affatto nascosto il proprio disappunto. «Non sono contento, dobbiamo fare meglio e di più. Penso che Fabiano saprà dove e come intervenire». Dunque fiducia, nessuno scossone, ma con l’aspettativa che i dovuti correttivi scattino nell’immediato.

Quest’oggi, quindi, tutti a rapporto nello spogliatoio prima di scendere in campo per la consueta seduta pomeridiana.



A margine del lungo confronto nello spogliatoio, è poi lo stesso Fabiano a soffermarsi sul colloquio con Colantonio, Latina ed Ostia.

«Col presidente c’è un rapporto di profonda stima e rispetto reciproco. È stato un colloquio assolutamente sereno. Del resto, numeri alla mano, i nostri risultati non sono malvagi ma nemmeno ottimi. Questo vuol solo dire che dobbiamo necessariamente migliorare. Ostia spartiacque? Non direi. Certo, avrei preferito arrivarci in una condizione di classifica diversa, perché questo ci avrebbe magari consentito di gestirla in altro modo, ma del resto la capacità di gestione non è una nostra prerogativa. Quindi, a conti fatti, la classifica non sposta di una virgola il nostro approccio alla partita. Latina? Ci sta subire una certa pressione contro un avversario composto da notevoli individualità, ma il nostro problema è scattato dopo il 2-1. Abbiamo avuto paura e da lì non siamo riusciti a far bene, e di questo mi assumo ogni responsabilità».



Garofalo – Presente alla ripresa ma solo perché gli è stata accordata la possibilità di allenarsi con la prima squadra invece che con la Juniores. Agostino Garofalo non fa più parte del progetto tecnico corallino, tanto che il suo nome è stato nel frattempo associato a sondaggi di mercato. Sull’ex Venezia c’è il Trapani, ma lo scoglio è rappresentato dai tempi per il tesseramento, che – in caso di passaggio da un club dilettantistico ad uno professionistico – sarà consentito solo a partire dal 2 gennaio (e fino al 31 gennaio). © RIPRODUZIONE RISERVATA