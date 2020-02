Il tris di forza a Muravera è già archiviato. C’è adesso l’ostica sfida interna contro il Latte Dolce ad attendere la Turris. Per l’occasione mister Fabiano riavrà a disposizione Riccio e Da Dalt, al rientro dalla squalifica; il Giudice Sportivo fermerà invece Di Nunzio (diffidato, è stato ammonito a Muravera).



In vista del prossimo match interno contro i sardi (fischio d’inizio alle 14.30), la società corallina ha fatto sapere che scatterà da domani (martedì) sera la prevendita presso i «punti Turris» autorizzati. «Restano invariati i prezzi di Tribuna, 13 euro; Distinti e Ridotti (donne, ragazzi nati dal 2002 al 2006, ed over 65), 10 euro». Prevendita attiva fino alle ore 19 di sabato presso «Salone Barbando di Armando Di Rosa, Via Mazzini; Tabaccheria Piripì, via Roma; Club Turris, piazza Luigi Palomba; Scommettendo.it Corner Bar, Viale Ungheria; Agenzia Goldbet, Via Nazionale 121; Agenzia WinToto, piazza S. Croce n.5».



Domenica, invece, presso i botteghini dello stadio Liguori (apertura fissata alle ore 12), «sarà possibile acquistare i tagliandi al prezzo di 40 euro per la Tribuna Vip; 18 euro per la Tribuna Strino; 15 euro per Distinti e Ridotti».



Il messaggio di cordoglio – In giornata è venuto a mancare Giovanni Chiusel, profondamente legato alla Turris. «Il presidente Antonio Colantonio e tutta la Turris sono addolorati per la scomparsa di Giovanni Chiusel, da sempre vicino alle sorti della squadra della sua città. Alla famiglia Chiusel, le condoglianze di tutto l’ambiente corallino». © RIPRODUZIONE RISERVATA