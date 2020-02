Un caffè a Torre del Greco per un caffè con il suo amico, il presidente della Turris Antonio Colantonio. Che lo ha poi accolto al Liguori, accompagnandolo in una lunga e dettagliata visita al comunale, tra terreno di gioco, nuova palazzina spogliatoi e tribuna Strino. Questa mattina c’era anche Luigi Rapullino ad assistere alla seduta di rifinitura dei corallini in vista della sfida interna contro il Latte Dolce. Presidente dell’omonimo gruppo, al quale fa capo – tra l’altro – l’azienda Sideralba, Luigi Rapullino si è a lungo soffermato sul suo rapporto con Colantonio e dunque sui possibili risvolti in chiave Turris. Con lui anche il padre Tommaso: «il vero boss», tiene a precisare con orgoglio.



«Perché sono a Torre? Per fare una lunga e piacevole chiacchierata con l’amico Antonio – spiega Rapullino – e per vedere da vicino la bellissima realtà che sta creando, per la quale merita una sana dose di gratitudine da parte di Torre del Greco e della Turris».



Rapullino affianca Colantonio sin dai tempi di Ischia. Da allora, la sinergia è stata costantemente rinnovata. «Sin dal momento in cui ho conosciuto Antonio – spiega – è nata una grande empatia. Del resto, tra persone perbene non potrebbe esser diversamente. È per questo che abbiamo continuato a seguirlo e sostenerlo anche nell’esperienza calcistica di Torre del Greco, sin dal primo anno. Poi vedremo, potrebbe anche nascere una forma di vicinanza maggiore».



Un’opzione legata all’eventuale promozione in serie C. «Colantonio è un vincente e lo sta dimostrando. Non diamo però nulla per scontato, è ancora tutto da conquistare. Dovesse arrivare la C, ci incontreremo per fare una profonda riflessione ed un’opportuna chiacchierata. Perché questo è un mondo che a noi piace ed appassiona. Ogni giorno ci chiamano da mezza Italia per proporci una squadra di calcio, ma la risposta è sempre la stessa. Un secco no a tutti. Perché le persone perbene in questo mondo sono poche e Colantonio lo è. Quindi, nel momento in cui ci decideremo, sarà sicuramente con lui». Con una precisazione. «Se ci sarà opportunità di fare business, non ci tireremo certo indietro, ma passi del genere si fanno solo per passione. La stessa che anima Antonio. A costo di rimetterci soldi. Dunque, saremo eventualmente pronti per passione e vicinanza alla famiglia Colantonio».



Diretto come sempre, il presidente corallino. «Se Rapullino, persona perbene, è qui al Liguori ed ha tolto tempo alla sua azienda che tanto l’assorbe, vuol dire che la sua passione ed il suo interesse per la Turris sono sinceri. Questo per me – spiega Colantonio – è motivo d’orgoglio. Il Gruppo Rapullino, esattamente come me, punta a costruire qualcosa che resti nella storia».



Con Tommaso e Luigi Rapullino, Colantonio ha fatto tappa nello spogliatoio per un saluto alla squadra. Ed è proprio sulla temperatura dello spogliatoio, che si sofferma. «I ragazzi devono solo pensare a restare concentrati. Ho detto loro un’unica cosa. Fino ad ora abbiamo fatto il possibile, adesso si avvicina l’impossibile. E noi dobbiamo realizzarlo».



Al Liguori arriva l’ostico Latte Dolce. Una gara che impone concentrazione a mille e che avrà per mister Fabiano un sapore particolare. Sarà la panchina numero cento con la Turris. «Mi sento orgoglioso. Tagliare questo traguardo a casa mia è ancora più bello. Sono un figlio di questa città e vivo quindi con un sentimento particolare questo evento, che però non mi distoglie nemmeno per un istante dalla concentrazione del momento. Ho troppa esperienza per farmi prendere dall’emozione. Sono concentrato solo sul nostro obiettivo: da torrese, è sempre stato il mio sogno realizzarlo».



Inutile provare a stuzzicarlo su argomenti diversi. «Futuro? Non mi tocca per niente, sono troppo preso da quello che dobbiamo conquistare. Il mio futuro si chiama Latte Dolce. Quel che poi accadrà, lo vedremo. Io sarò sempre a disposizione. Se Vecchietti è stato il mio presidente del cuore, perché mi ha dato fiducia quando ero solo un ragazzino, Colantonio è il presidente a cui sarò per sempre grato, perché mi ha dato questa grande occasione. Adesso però si pensa solo al Latte Dolce, a nient’altro. I ragazzi lo sanno. Dobbiamo pensare solo a noi, senza mai abbassare la soglia di concentrazione, cattiveria e determinazione. Ho un grande gruppo, fatto di uomini eccezionali. Tutti uniti per realizzare il nostro obiettivo».



Sulle gradinate della tribuna c'erano questa mattina gli alunni dell'Istituto Comprensivo De Nicola Sasso ad assistere alla rifinitura della Turris. Al termine dell'allenamento, i piccoli – coinvolti nel PON denominato "Ricomincio da te" – sono stati guidati dal direttore Piedepalumbo in una visita alla nuova sala stampa, dove hanno poi incontrato i calciatori corallini: qui «foto, selfie, interviste ed autografi – spiega la Turris in una nota – per una mattinata da incorniciare».