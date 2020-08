L’iniziativa è stata preannunciata dal presidente Colantonio la scorsa settimana, nel corso della prima conferenza stampa stagionale: al Liguori sarà inaugurato uno store ufficiale della Turris.



L’ufficialità arriva direttamente dal club corallino. «La felice sinergia tra la SS Turris Calcio e la Eye Sport, azienda sarda attiva nel mercato dello sportswear internazionale e da questa stagione sponsor tecnico dei corallini, sta già riscuotendo successo anche in termini di merchandising. La partnership (curata in prima linea dal vicepresidente corallino Vincenzo D'Oriano) non si limiterà, tuttavia, al solo shop online già attivo attraverso i circuiti web propri della Eye Sport, ma tifosi e simpatizzanti della Turris potranno presto acquistare i prodotti ufficiali anche presso lo store dedicato che è in allestimento all'interno dello stadio Liguori di Torre del Greco e che sarà inaugurato entro la fine del mese di agosto, con possibilità anche di personalizzare i propri ordini di articoli marchiati Turris-Eye Sport».



Nel frattempo, sta riscuotendo forte interesse l'iniziativa promossa via social dall'azienda sarda (presente questa mattina al Liguori l'area manager Luigi Boccia), che con cadenza giornaliera, sta lanciando un nuovo articolo Turris, in attesa della presentazione ufficiale delle divise da gioco 2020-2021.