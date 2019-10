Alma sì, Celiento no, Giofrè forse tendente al sì. Notizie tutto sommato confortanti dall’infermeria corallina alla ripresa degli allenamenti. Contro il Latina, per la prima al Liguori, mister Fabiano potrà contare sull’estro di Giuliano Alma, costretto ai box – a scopo precauzionale – contro il Latte Dolce a causa di una contrattura al flessore. L’ex Gela e Mantova sarà dunque regolarmente arruolabile contro i pontini. Ancora da valutare – ma trapela un certo ottimismo – le condizioni di Giofrè. Il giovane esterno di difesa sarà monitorato nei prossimi giorni e solo al termine della settimana sarà sciolta ogni riserva, ma si confida nella possibilità di riaverlo a disposizione contro il Latina. Slitta invece di una settimana il possibile ritorno in campo di Celiento, che dovrebbe tornare arruolabile per la prossima trasferta di Ostia.



Nel frattempo, la Turris ha diramato info utili in chiave biglietti in vista della gara contro il Latina (fischio d’inizio alle ore 14.30). «I biglietti potranno essere acquistati in prevendita, al prezzo unico di 12 euro, presso: Salone Barbando di Armando Di Rosa, via Mazzini (angolo via Marconi); Club Turris piazza Luigi Palomba, Tabaccheria Piripì di via Roma, Planet 365 via Luise, Scommettendo.it di Cristoforo Preite, viale Ungheria, Planet 365 via Nazionale (adiacente Clinica 2 Torri), Aeolian Coffee Bar di via Nazionale n. 101. Settecento i tagliandi a disposizione della tifoseria corallina; nel caso non dovessero essere esauriti in prevendita, saranno messi in vendita al botteghino nella giornata di domenica al prezzo di 15 euro. A causa della ridotta capienza del settore, non potranno essere messi in vendita biglietti ridotti di nessun tipo e non saranno concessi accrediti» ad eccezione di quelli riservati alla stampa ed ai titolari di tessere Figc. «La Turris si scusa per i disagi e le prescrizioni imposte dalla ridotta capienza del Liguori». © RIPRODUZIONE RISERVATA