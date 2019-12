Come previsto, resteranno chiusi i cancelli della tribuna del Liguori anche in occasione del prossimo match contro il Cassino. L’iter per il rilascio del certificato di prevenzione incendi è in atto, ma fino a che i vigili del fuoco non rilasceranno il documento definitivo, non si potrà procedere al deposito dell’istanza di dissequestro della struttura in cemento.

Dal canto suo, la Turris ha confermato, rimodulandola, l’iniziativa promossa la scorsa settimana in chiave biglietti in vista del doppio turno interno. «Resteranno in promozione i biglietti per le due gare interne in calendario contro Cassino e Vis Artena. Al prezzo di 15 euro infatti sarà possibile acquistare il biglietto di Turris-Cassino e con lo stesso sarà successivamente possibile ritirare gratis quello della gara del 5 gennaio contro la Vis Artena. La società quindi consiglia a tutti i tifosi corallini di conservare il biglietto di domenica prossima, così da poter ritirare gratuitamente quello della prossima gara casalinga». Con una precisazione. «Qualora dovesse essere disponibile il settore tribuna per il 5 gennaio, lo stesso biglietto acquistato in promozione varrà anche per tale settore. La società corallina informa che la capienza del settore Distinti è stata elevata a 1000 posti e che restano inalterate le disposizioni attuate in occasione delle precedenti gare casalinghe. Non sarà possibile acquistare biglietti a prezzi ridotti. La prevendita dei biglietti scatterà presso le rivendite abituali nella giornata di domani, mercoledì 18 dicembre». © RIPRODUZIONE RISERVATA