Un secondo tempo da incorniciare. Una reazione rabbiosa e veemente, ma al tempo stesso ragionata e di qualità. Di personalità, insomma. Valsa tre punti che proiettano la Turris al comando solitario del girone. Tra i protagonisti della remuntada corallina contro la Torres, Marzio Celiento. Devastante il suo impatto con la gara. Illuminanti i suoi spunti, deliziosi gli assist per Alma e Simonetti. «Contentissimo di aver dato il mio contributo nonostante non fossi ancora al top dopo tre settimane di stop per infortunio. La reazione del secondo tempo? Quando sei sotto devi necessariamente fare gol, quindi non puoi che giocare in maniera più offensiva, facendo attenzione a non far ripartire l’avversario. Personalmente ho provato a sfruttare al meglio il tempo in cui sono stato in campo, ma la verità è che abbiamo tutti voluto questa vittoria ad ogni costo. I tre punti sono arrivati perché ci abbiamo fortemente creduto. Certo, in qualche frangente dobbiamo prestare più attenzione, perché non sempre è facile rimontare. Calendario? Ogni partita ha le sue insidie. Non esistono impegni agevoli».



E proprio da uno spunto di Celiento è arrivata la magia di tacco di Simonetti che ha fatto esplodere il Liguori. «Ammetto che dopo l’errore dal dischetto di Foggia non è stato semplice per me. Non tanto per il rigore in sé – spiega Simonetti – ma perché in un organico così importante, in cui la competizione è tanto forte, non è facile mettersi in mostra. Io ci ho messo sempre impegno e tanta voglia di far bene. Sono felicissimo per questo gol e per la vittoria. Anche chi subentra può fare la differenza e contro la Torres tutti quelli che sono stati chiamati in causa hanno dato un importante contributo, interpretando al meglio gara e situazioni di gioco. Del resto, l’inerzia della partita ci imponeva questo atteggiamento. Con caparbietà siamo riusciti a prenderci i tre punti. Ed ora si pensa al prossimo impegno».



Turris intanto col fiato sospeso in attesa di verificare le condizioni di capitan Longo. Domani il bomber corallino si sottoporrà ad un esame ecografico che consentirà di appurare l’entità dell’infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo contro la Torres. Solo a quel punto sarà possibile ipotizzare i necessari tempi di recupero. © RIPRODUZIONE RISERVATA