L’imperativo è lasciarsi alle spalle l’amarezza per lo stop contro il Latte Dolce e riprendere a macinare punti. A cominciare da Latina. Nel frattempo, però, Turris in apprensione per il bomber Fabio Longo. Il capitano, che nel rovente match contro i sardi ha infiammato il Liguori segnando la rete del 2-1, si è infortunato negli istanti immediatamente successivi alla giocata in acrobazia che ha propiziato il penalty – poi fallito da Alma – del possibile pareggio.



Nessuna previsione al momento sull’entità dell’infortunio, per quanto nell’immediato post partita le sensazioni non siano sembrate ottimistiche. Solo l’ecografia – cui il capitano si sottoporrà mercoledì – consentirà di formulare una diagnosi. Nel frattempo, Longo ha già cominciato un ciclo di terapie per accelerare i tempi di recupero. Dipendesse da lui, scenderebbe in campo già a Latina. Più realistico, invece, ipotizzare il suo ritorno in campo contro l’Ostiamare, complice anche la sosta di campionato in programma dopo il match contro i pontini.



Torna intanto sulla bruciante sconfitta contro i sardi il presidente Antonio Colantonio. «Davvero bello il lungo applauso che il Liguori ha rivolto alla squadra. Segno che il popolo corallino ha apprezzato la battaglia condotta dalla Turris. i ragazzi hanno giocato e lottato, anche in dieci, dando l’anima fino alla fine. Siamo inciampati ma la strada è ancora lunga, dobbiamo solo riprendere la nostra marcia. L’arbitro? Non ne ho mai parlato e non comincerò adesso. Ognuno in cuor suo sa se ha agito correttamente oppure ha sbagliato».

