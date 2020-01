«Un avversario scorbutico, esattamente come immaginavamo. La Turris ha cercato di fare la sua gara, sapendo che in questa fase del campionato ogni partita è una finale. Per questo non recriminiamo nulla, anche se non siamo riusciti a fare bottino pieno. Ad ogni modo, considerati i risultati maturati sugli altri campi, direi che non ci è andata male». Così il presidente corallino Antonio Colantonio sul pari di ieri contro l’Anagni.



Archiviato il match di Paliano, che ha comunque consentito alla Turris – complice l’ulteriore pareggio tra Ostiamare e Torres – di mantenere inalterato il vantaggio sulle dirette inseguitrici, è già tempo di pensare all’Aprilia. Anche sul piano strettamente organizzativo. Scatterà nella giornata di giovedì la prevendita dei tagliandi d’ingresso per il match contro i laziali; resterà parallelamente attiva la campagna abbonamenti, avviata all’indomani del dissequestro della tribuna e che ha intanto toccato quota 500 (tessere Tribuna in vendita a 80 euro; Distinti e Ridotti 50 euro). «I biglietti – fa sapere la Turris – potranno essere acquistati solo ai botteghini dello stadio Liguori nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 20; sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20».



Biglietti disponibili a prezzi agevolati in prevendita: «Tribuna Strino 13 euro; Distinti e Ridotti (donne, ragazzi nati dal 2002 al 2006 ed over 65) 10 euro». Nella giornata di domenica, invece, tagliandi a prezzo pieno (Tribuna 15 euro; Distinti e Ridotti 12 euro); botteghini operativi dalle ore 10.

