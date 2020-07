La Turris resta in attesa di sviluppi che consentano di risolvere – definitivamente e positivamente – la questione stadio. Quello in deroga, naturalmente.



È di ieri l’importante apertura registrata da Avellino, con il sindaco Palomba ed il presidente Colantonio ricevuti dal primo cittadino Gianluca Festa e rientrati a Torre del Greco con una dichiarazione di disponibilità (debitamente sottoscritta) del Partenio-Lombardi. L’iter va adesso completato con il rilascio delle necessarie licenze e del nulla osta del Prefetto: la situazione potrebbe risolversi nella giornata di domani. Restano intanto vive anche le piste Monopoli e Potenza.



Nel frattempo, si continua a lavorare al Liguori per ultimare gli interventi di adeguamento. In Tribuna prosegue l’installazione delle nuove sedute (a comporre la scritta “Turris” centralmente, con rami di corallo ai lati); da qui ad una settimana – al massimo –, gli operai dovrebbero ultimare il montaggio anche nel settore Distinti.

Per la serata di domani è invece in programma il sopralluogo della Commissione di Vigilanza per la certificazione dell’agibilità notturna dell’impianto. © RIPRODUZIONE RISERVATA