La Turris resta in attesa di un riscontro da Rieti per la concessione in deroga dello stadio Centro d’Italia – Manlio Scopigno; nel frattempo, operai a lavoro questa mattina al Liguori. Al via infatti – come preannunciato – gli interventi di installazione dei divisori nella zona del settore Distinti per la delimitazione delle aree destinate alla sosta di pullman e mezzi di soccorso. Il posizionamento delle barriere new jersey è stato individuato in conseguenza della scelta del percorso da destinare ai tifosi ospiti (viale Ungheria). A tal proposito, è atteso a stretto giro – in riscontro alla comunicazione inoltrata ieri dal Comune – la formalizzazione del piano di sicurezza da parte del commissariato corallino, altro adempimento indispensabile per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di serie C.



Nella giornata di domani – questa la rassicurazione – gli operai si sposteranno in tribuna, per il montaggio sulla pensilina degli ultimi riflettori, necessari per il raggiungimento del valore di illuminamento indicato dalla Lega. Sono in fase di ultimazione le travi da installare e – per domani, appunto – cominceranno le ultime operazioni di montaggio.



Resterebbe a quel punto da attendere soltanto il rilascio del certificato Fifa Quality Pro per il manto in sintetico, così da scongiurare anche l'ultimatum lanciato dal patron Colantonio, pronto a mollare nel caso in cui – entro il prossimo 23 luglio – dovessero accavallarsi ulteriori inadempienze rispetto agli interventi di carattere infrastrutturale. © RIPRODUZIONE RISERVATA