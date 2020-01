Confermata la disponibilità di soli cento biglietti per i tifosi della Turris in occasione del match di domenica contro l’Anagni. Niente inversione dei settori, dunque: al Tintisona di Paliano toccherà ai sostenitori corallini il ridotto settore ospiti (nella foto tratta dalla pagina social del Città di Anagni Calcio).

I biglietti, nominali e acquistabili esclusivamente in prevendita, saranno disponibili da questo pomeriggio. «A seguito delle disposizioni della Questura di Frosinone – ha fatto sapere la Turris con una nota ufficiale – saranno messi a disposizione dei sostenitori corallini cento biglietti, nominativi. I tifosi potranno acquistare i tagliandi esclusivamente in prevendita, al prezzo di 12,50 euro oltre diritti d prevendita, previa esibizione di un documento di identità, presso il punto vendita autorizzato postoriservato.it di Torre del Greco (Na): Tabacchi Borrelli, corso Vittorio Emanuele n.149».

Resta intanto confermata per domani mattina – ore 11 – la convocazione di un tavolo tecnico presso la Questura di Frosinone, cui parteciperà anche la Turris con due delegati.

