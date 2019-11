Primo step compiuto. In mattinata è stato infatti notificato al Comune di Torre del Greco il provvedimento di dissequestro temporaneo della tribuna dello stadio Liguori, richiesto a seguito del sopralluogo della Commissione di Vigilanza dello scorso 28 ottobre. Gli operai sono già a lavoro al comunale.

Il Comune ha richiesto la temporanea rimozione dei sigilli per cinque giorni lavorativi, ritenuti necessari dai competenti uffici per procedere alla spicconatura – e relativa messa in sicurezza – del cornicione della tribuna. L’unica incognita è al momento rappresentata dalle condizioni climatiche. In caso di persistenza di piogge e temporali, dunque di impossibilità materiale di procedere ai lavori, potrebbe rendersi necessaria una richiesta di proroga al Tribunale.



La procedura – Completato l’iter della sanatoria relativo al ballatoio realizzato in tribuna, il Tribunale aveva subordinato il dissequestro definitivo della struttura in cemento alla certificazione di agibilità da parte della Commissione, che dal canto suo però, la scorsa settimana, ha rilevato la necessità di procedere ad un ulteriore intervento di messa in sicurezza prima di dichiarare agibile anche la tribuna.

Nel frattempo, è stata dunque dichiarata la parziale agibilità del Liguori, che ha consentito la disputa al comunale della gara contro il Latina, con Distinti e Curva Vesuvio regolarmente aperti al pubblico. Si procederà in tal senso, dunque, anche in vista della prossima gara interna contro la Torres.

Anche nel caso si riesca a completare gli interventi in tribuna nel corso della prossima settimana, non ci sarebbero comunque i tempi per ottenere il definitivo dissequestro, che dovrà necessariamente passare per un nuovo – ed ultimo – sopralluogo della Commissione di Vigilanza. A quel punto il Liguori sarà libero da ogni vincolo e pienamente agibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA