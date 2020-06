È stato un dolce risveglio per Torre del Greco. Dopo 19 anni la Turris torna in serie C e il traguardo – ufficializzato dal Consiglio Federale – è stato celebrato con colore e passione in città. Nel frattempo, una valanga di congratulazioni ha raggiunto il club.



Il primo messaggio è arrivato dal sindaco Palomba: «Il mio plauso alla dirigenza calcistica e tecnica, al presidente e ai calciatori che, con dignità e orgoglio, hanno saputo indossare la maglia corallina, raggiungendo il prestigioso obiettivo. Ritorniamo finalmente in serie C. La vittoria della Turris è la vittoria di Torre del Greco che, dallo sport, può rilanciare la propria rinascita etica e sociale». A ruota, i consiglieri Liguoro, Frulio e Langella. Poi tanti ex Turris: dalle vecchie glorie – Sassanelli, Lauretti, Baldini, Tarantino, Urban, Marinacci –, a Giovanni Smimmero; quindi tanti ex della storia recente come mister Carannante, Guarracino, Di Girolamo, De Gol, Vitale, Russo, passando naturalmente per un commosso Ciro Manzo, torrese doc («Avete regalato un’immensa gioia ad un’intera città, soprattutto a chi non l’ha mai abbandonata in questi lunghi 19 anni. Oggi essere torresi è ancora più bello»).

Con un post pubblicato sulla propria pagina social, anche la Lega Pro ha ufficialmente dato il benvenuto in serie C alla Turris ed alle altre neopromosse.



Attraverso due note ufficiali, la Turris ha diffuso i messaggi alla città del direttore generale Primicile e di Onofrio Colantonio, figlio del patron corallino. Il diggì ha ricordato tutte le tappe che hanno scandito i primi tre anni della gestione Colantonio (ringraziando tutti quanti hanno preso parte al progetto Turris), soffermandosi poi proprio sul presidente. «Grazie all'uomo che è, siamo arrivati ad essere i più forti di tutti. Stabilendo record su record, abbiamo scritto una pagina di storia della nostra città. Il presidente è una risorsa enorme per la Turris e per la città». Quindi un pensiero «a tutti i nostri collaboratori, ai componenti dello staff medico ed agli sponsor... Grazie all’Amministrazione comunale. Un grazie immenso va ovviamente ai nostri eccezionali tifosi… Per quanto mi riguarda, ho sentito il peso di questo progetto sportivo e sociale. Tanto abbiamo fatto, tanto abbiamo ancora da fare… In ultimo, permettetemi di ringraziare questi ragazzi. Hanno fatto un capolavoro… Una gioia che dedico a mio figlio Antonio e all'altro mio figlio "acquisito" Onofrio».



Dal baby Colantonio un messaggio denso di passione: «Tifare per la squadra della propria città è un qualcosa che non si può spiegare ed essere l’artefice del suo destino è un qualcosa di altrettanto inspiegabile. Cara Turris, mi hai insegnato tanto, mi hai insegnato che nella vita non esistono cose impossibili e che tutto può accadere con dedizione e lavoro». Quindi una commossa carrellata di ringraziamenti a tifosi, diggì ed a «mio padre, unico idolo indiscusso della mia vita, un uomo che stato capace di regalare un sogno ad un’intera città».



Proprio lui, il presidente, ieri sera ha letteralmente infervorato gli animi ieri durante la festa itinerante: «Il nostro continuerà ad essere un calcio pulito, sano e virtuoso. La C è solo il nostro punto di partenza. Cosa voglio adesso? Il derby col Savoia».



Nel frattempo, è arrivata un'altra conferma a lungo attesa. I nuovi fari destinati al Liguori sono finalmente arrivati in Italia (con volo da Shanghai e scalo ad Abu Dabi). Bisogna adesso attendere i tempi tecnici per lo sdoganamento e la consegna a Torre del Greco.