La Turris riparte da Fabio Longo. Dopo le dichiarazioni d'amore rilanciate negli ultimi giorni, si aspettava solo l’ufficialità, che puntuale – quest’oggi – è arrivata.

«Sarà ancora lui il capitano in serie C»: l’annuncio del rinnovo arriva direttamente dal presidente Antonio Colantonio. Longo vestirà dunque la maglia corallina per il terzo anno consecutivo. «Una soddisfazione enorme – si apprende dalla nota diramata dal club – per Fabio e il presidente. Si tratta del primo colpo di mercato del direttore generale Rosario Primicile. Tutti e tre tenevano molto a proseguire il rapporto, che ormai va ben oltre il calcio».



Enorme la soddisfazione del capitano. «La mia è una scelta di vita – commenta – dal momento che il presidente, la Turris e la città fanno ormai parte della mia vita. Sono contentissimo di poter continuare a giocare con questa maglia e di essere il capitano della Turris anche in serie C».



Un annuncio che rappresenta la naturale prosecuzione delle intense emozioni vissute appena una settimana fa, quando Longo – insieme proprio a presidente e direttore generale – accolse con occhi gonfi d’emozione l’ufficialità della serie C.

«La stagione appena conclusa è stata particolare, sicuramente diversa da tutte le altre. La classifica cannonieri e le soddisfazioni personali non erano il mio primo obiettivo. L’unica cosa che volevo con tutto me stesso era riportare la Turris in C. È stato insomma l’anno della consacrazione, della definitiva maturazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA