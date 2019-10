Ne avrà per un paio di settimane Marzio Celiento, uscito malconcio dalla gara del Solaro contro il Muravera e tenuto a riposo precauzionale martedì, alla ripresa degli allenamenti. Contrattura: questo l’esito dell’esame ecografico cui mercoledì si è sottoposto l’attaccante corallino, che sarà dunque costretto ai box contro Latte Dolce e Latina. Dovrebbe tornare regolarmente arruolabile per la prossima trasferta di Ostia. Ultima domenica di riposo forzato, invece, per il giovane Giofrè, che tornerà a disposizione contro il Latina.

Nel frattempo energie tutte concentrate sul Latte Dolce. La Turris partirà domani alla volta della Sardegna, dove sosterrà anche la consueta seduta di rifinitura della vigilia.



E proprio in vista del match del Vanni Sanna, fa il pieno di fiducia il diggì Rosario Primicile. «La sfida di domenica non sarà assolutamente decisiva per una sfilza di motivi ma potrebbe rappresentare l’occasione giusta per lanciare un segnale importante. Non al campionato, a noi stessi. Fare risultato pieno a Sassari vorrebbe dire compiere un importante scatto in avanti in termini di consapevolezza di sé, prima ancora che di classifica. Viceversa, non riuscirci non metterebbe in discussione il nostro potenziale ma ci imporrebbe comunque di cercare in un altro momento questa necessaria affermazione. Io dico che la Turris ha già questa forza e che Sassari è l’occasione giusta per dimostrare che siamo cresciuti anche da questo punto di vista».



Questione Liguori – In giornata il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’istanza di dissequestro temporaneo della tribuna, formulata dal sindaco Palomba in qualità di custode giudiziario della struttura, «per il giorno di lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 10 e sino alla cessazione delle attività della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo». Lunedì mattina, dunque, la Commissione potrà operare il necessario sopralluogo al Liguori, finalizzato non solo alla definitiva rimozione dei sigilli dalla tribuna, ma anche alla certificazione della piena agibilità dell’intero impianto. Contro il Latina la Turris tornerà dunque a casa. Eventualmente con i soli Distinti aperti, nel caso il dissequestro non intervenga in tempo utile. © RIPRODUZIONE RISERVATA