Ha lasciato parecchia amarezza il beffardo pari di ieri contro il Latina. La Turris scivola a -3 dal Latte Dolce e si ritrova scavalcata in classifica dall’Ostia, prossimo avversario. A distanza di una settimana dall’autoritaria prova di Sassari, la prestazione contro i pontini, specie la seconda frazione di gioco, ha fatto emergere più ombre che luci, costate ai corallini il terzo posto in classifica. Una classifica che resta comunque corta, con tre squadre in appena tre punti.



Il giorno dopo l’amaro boccone, prende la parola il presidente Antonio Colantonio. Non nasconde un certo malcontento, il patron corallino, auspicando tempestivi ed opportuni correttivi, e fissando un punto fermo: Franco Fabiano.



«Resta invariata la fiducia nei confronti del mister – commenta il presidente – né potrebbe esser diversamente dopo sei vittorie e quattro pareggi. Non ci nascondiamo, contro il Latina non abbiamo certo giocato bene, ma un palazzo non lo si costruisce cambiando tutto alla prima difficoltà. Se affonderemo, lo faremo insieme. Incontrerò Fabiano e mi confronterò con lui, come sempre del resto. Evito semplicemente di farlo solo a caldo, dopo le partite. La situazione è delicata e non sono contento, questo è fuori discussione. Dobbiamo fare meglio e trovare gli opportuni correttivi. È necessario, visto che in qualche partita non abbiamo certo fatto bene, ma sono certo che il mister saprà individuare ed applicare le giuste modifiche. Nel calcio si sa, tutto può succedere, ma sento di dire che credo nel Fabiano uomo e nel Fabiano allenatore, e ritengo giusto, anzi doveroso dargli la possibilità di trovare ed applicare la soluzione che fa al caso nostro».



Conferma la notizia trapelata nel post partita di ieri, il patron corallino, a proposito dell’istanza risarcitoria nei confronti del Latina per quel fumogeno lanciato in campo e costato una bruciatura al nuovo manto in sintetico. « Il fumogeno è stato chiaramente lanciato in campo dai tifosi del Latina. Quindi formalizzeremo l’istanza già quest’oggi. Quello che è accaduto è di una gravità inaudita. Il danno è stato riscontrato dall’arbitro, quindi ci muoveremo subito per ottenere il giusto risarcimento».



Ed in vista della trasferta di Ostia, la società corallina ha intanto fatto sapere che saranno 253 i tagliandi a disposizione dei tifosi corallini. «I biglietti, al prezzo di 10 euro, potranno essere acquistati direttamente presso i botteghini dell’Anco Marzio di Ostia». © RIPRODUZIONE RISERVATA