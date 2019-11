È stata accolta l’istanza di proroga del dissequestro temporaneo della tribuna depositata dal Comune di Torre del Greco nella giornata di lunedì. Quest’oggi, alla scadenza dei 5 giorni inizialmente concessi – sempre su richiesta dell’Ente – per eseguire i lavori di messa in sicurezza del cornicione della struttura in cemento, il Tribunale ha dunque accordato ulteriori 15 giorni per completare gli interventi nel frattempo avviati (ma eseguiti a singhiozzo a causa delle piogge insistenti ed abbondanti). Questo vuol dire che la piena agibilità dell’impianto – salvo ulteriori intoppi – dovrebbe aversi per la gara interna del 22 dicembre contro il Cassino.



Nel frattempo, sempre in chiave Liguori, si dilatano i tempi per la consegna dei lavori relativi all'impianto di illuminazione. È stato infatti registrato un ritardo nella consegna dei fari – rispondenti ai parametri della Lega Pro – da installare in sostituzione di quelli preesistenti: il materiale, che arriverà dal Giappone, dovrebbe esser consegnato entro il mese di gennaio. Lo slittamento della consegna non inciderà in ogni caso sulla certificazione di piena agibilità dell'impianto una volta intervenuto il dissequestro definitivo della tribuna.