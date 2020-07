Ha ricevuto rifiuti da tutti in Campania (Salerno, Pagani, Castellammare, Benevento) e qualche no è arrivato anche da fuori regione, ma Antonio Colantonio non si arrende. Dopo il summit di Castellammare di Stabia (finito in realtà ancor prima di cominciare), il presidente della Turris si è rivolto ai tifosi, garantendo il proprio impegno fino alla fine («non lasceremo nulla di intentato, continuiamo incessantemente la ricerca di un impianto cui appoggiarci, in via del tutto eccezionale e temporanea, anche fuori dalla regione Campania»), prospettando comunque la possibilità che si arrivi al punto di non ritorno. Quello in cui la Turris potrebbe vedersi costretta a rinunciare alla serie C.



Un’eventualità che la Turris e Colantonio – in prima linea – intendono respingere con ogni forza: resta infatti costante e totale l’impegno del patron nel tentativo di individuare una struttura disponibile da indicare in deroga. Un impegno speso – stavolta – a titolo esclusivamente personale, dopo il fallimento delle piste istituzionali.



Il nodo che rende al momento inutilizzabile il Liguori è sempre lo stesso: la mancanza del certificato Fifa Quality Pro per il sintetico, dovuta – evidentemente – al clamoroso ritardo con cui è stata avviata la prescritta procedura di omologazione.



Intanto, mentre Colantonio si rivolge al Comune di Torre del Greco utilizzando carota e bastone («Ringrazio comunque l'amministrazione comunale che, seppur non esente da responsabilità in questa paradossale situazione, si sta prodigando insieme a noi allacciando contatti con altre città»), la tifoseria non esita a puntare il dito contro il governo cittadino. Al punto che è stato indetto – e promosso via social – un incontro all’esterno di Palazzo Baronale: «Chi ha sbagliato paghi, chi non ha vigilato si vergogni ma, soprattutto, chi ha le redini della nostra città trovi immediatamente una soluzione». L’appuntamento è per lunedì 20 luglio ore 18.30, «per la Turris, per Torre del Greco».

