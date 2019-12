Un’altra prova di forza. L’ennesima. La Turris s’impone al Trasterevere Stadium nel segno di Di Nunzio e Sowe - per i laziali a segno l'ex Lucchese - e tiene a -4 l’Ostiamare (vittoriosa sul Portici all’Anco Marzio), mentre il Latte Dolce (pari interno contro il Muravera) scivola a -6, agganciato al terzo posto dalla Torres, corsara ad Aprilia.

Trasferta capitolina senza tifosi al seguito per i corallini, in virtù del provvedimento prefettizio notificato nella serata di venerdì.



Contro il Trastevere, l’unica novità di formazione rispetto a sette giorni fa è rappresentata dall’impiego sin dal primo minuto di capitan Longo (al rientro in campo dopo l’infortunio).



Tre minuti e la Turris rivendica a gran voce un penalty per atterramento in area di Celiento: tutto regolare per il direttore di gara. Corallini propositivi con Forte (conclusione debole, facile preda del portiere) e Longo (innescato da Celiento, sfera di un nulla sul fondo). La posta in palio è decisamente alta, con i capitolini chiamati a fare bottino pieno per alimentare le residue speranze di primato: gara dunque spigolosa, che in qualche frangente s’incattivisce. Per il Trastevere ci provano Bergamini e De Iulis ma Lonoce fa buona guardia. Al minuto 33 la più ghiotta occasione del primo tempo: Celiento calcia a botta sicura, trovando l’ex Lucchese a sventare proprio sulla linea di porta.



Nella ripresa, cinque minuti e Riccio chiama ad un grande intervento l’estremo difensore capitolino con una velenosa conclusione da posizione defilata: ne viene fuori solo un corner. Tre minuti più tardi l’innesto di Da Dalt a rilevare Forte. Il vantaggio corallino – dopo un intenso avvio del Trastevere, che di fatto non produce però particolari insidie – arriva al 24’. Sugli sviluppi di una punizione di Aliperta, Di Nunzio svetta più in alto di tutti ed insacca. Mister Perrotti gioca le carte Marini e Bassini (a rilevare Sannipoli e Bergamini); risponde Fabiano con Sowe per Celiento. Al 34’ efficace e decisivo intervento difensivo di Riccio, che chiude in corner su De Iulia; proprio sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, s’innesca la letale ripartenza corallina, ottimamente condotta da Aliperta e chirurgicamente finalizzata da Sowe, che vale il 2.0. Due minuti ed il Trastevere accorcia le distanze: traversone dalla sinistra per l’accorrente Lucchese – ex di turno – che insacca sotto misura. Finisce dopo cinque minuti di recupero, con i corallini che raccolgono l’applauso dei tifosi residenti fuori Napoli. Per loro il settore ospiti era aperto.



«Forte segnale al campionato? Assolutamente no», ammonisce mister Fabiano. Che poi analizza il match. «È stata una partita difficilissima, contro una squadra tosta e di qualità. L’ho seguito il Trastevere, ho visto tutte le partite, e devo dire che non aveva mai giocato con tanta cattiveria agonistica come contro di noi. Va bene così, è giusto, ma soprattutto sono orgoglioso della risposta della Turris sul piano mentale. Non abbiamo mai mollato di un centimetro, non abbiamo mai smesso di giocare. Complimenti ai ragazzi per la testa ed il cuore che hanno messo in campo. L’assenza dei tifosi? Chiaramente dispiace parecchio, loro sono la nostra arma in più. Noi però dobbiamo avere in ogni contesto la mentalità giusta. Proprio come oggi». © RIPRODUZIONE RISERVATA