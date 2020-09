L’intesa c’era, si attendeva solo il via libera del Napoli per la formalizzazione della cessione con la formula del prestito. In mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale: la Turris «rinforza ulteriormente la corsia sinistra comunicando l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dell'esterno basso Luigi D'Ignazio, che arriva in prestito dalla Società Sportiva Calcio Napoli per la stagione 2020-2021».



Il terzino mancino (classe 1998), cresciuto nel settore giovanile partenopeo, è reduce dall'esperienza in prestito alla Carrarese, in serie C. In precedenza, sempre tra i professionisti, aveva vestito le casacche di Sambenedettese e Cavese dopo aver contribuito alla promozione del Bari dalla serie D nella stagione 2018-2019 (l’esperienza coi galletti si è poi interrotta a gennaio). «L’operazione – spiega il club – è stata favorita dalla proficua mediazione portata avanti dal direttore generale dell'area tecnica corallina, Rosario Primicile, con la dirigenza del Calcio Napoli e con l'agente del calciatore Christian Bosco». Il giovane si è già aggregato al gruppo ed è a disposizione di mister Fabiano.



Nel frattempo, il club ha informato i tifosi che hanno aderito alla campagna abbonamenti, che a partire dalle ore 16.30 di martedì 22 settembre – esibendo un documento d'identità in corso di validità e previo saldo dell'importo eventualmente residuo –, sarà possibile ritirare la tessera stagionale sottoscritta presso lo Store Turris, allestito nei locali sottostanti la tribuna dello stadio Liguori.