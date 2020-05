Si aspetta il Consiglio Federale per la ratifica della promozione. E si attende naturalmente di conoscere il verso in cui andrà ad operare l’annunciata riforma dei campionati, perché da questo dipenderanno natura, sostanza e regime della prossima terza serie. Nel frattempo, il suo primo tassello la Turris l’ha piazzato. Si tratta di Franco Fabiano: la continuità tecnica del progetto passa – anzi comincia – proprio dal condottiero torrese, come annunciato dal presidente Colantonio e dal diggì Primicile.



«Ho sempre detto – spiega Fabiano – che avevo due sogni: riportare la Turris in C ed allenarla in terza serie. Il primo attende solo la ratifica del Consiglio Federale, il secondo è stato preannunciato dalla società».

Come l’intera città, anche mister Fabiano vive anche un’attesa particolare. «Aspettiamo il Consiglio Federale – continua il tecnico – ma diciamo che ormai c’è la consapevolezza che siamo in C. È una sensazione meravigliosa, un’emozione che non si spiega. Parlo da tifoso, da allenatore, da torrese. Aver dato qualcosa di importante a società e città mi riempie d’orgoglio. Vorrei fosse già tempo di campionato».



Dopo l’esperienza dello scorso campionato (deciso dall’ingombrante presenza del Bari), in questa stagione vincere era praticamente un obbligo, con annesso – consistente – carico di responsabilità. «Come l’ho gestito? La mia forza è nell’equilibrio – continua Fabiano – sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Nelle difficoltà, poi, ho la capacità di difendere la mia creatura esattamente come fa una leonessa con i propri cuccioli. Il nostro equilibrio è scaturito dalla consapevolezza di poter contare su una grande società, su un gruppo composto da uomini eccezionali e calciatori di assoluto livello, e su grande staff. Si è creata la miscela giusta, poi il costante lavoro quotidiano ha fatto il resto, consentendo di costruire qualcosa di incredibile sulle fondamenta poste lo scorso anno. Non abbiamo mai mollato nemmeno di un centimetro, anche perché ci sarebbero stati i soliti fenomeni pronti a silurarti. Vincere non è mai facile per nessuno, servono programmazione e sinergia tra tutte le componenti, dal presidente al magazziniere, passando per dirigenti e staff medico: questa la fotografia della Turris. Noi poi abbiamo fatto la nostra parte sul campo».



In una sola settimana si sono concentrati il momento più difficile e la svolta della stagione dei corallini. «Sicuramente la domenica più difficile è stata contro il Latina, arrivata dopo l’ottimo pari di Sassari contro il Latte Dolce. Quel pari al 97’ poteva costarci caro, sembrava che tutto rischiasse di svanire. Ed invece proprio in quel momento la società ha dimostrato tutta la sua forza. Il segnale più bello è arrivato una settimana dopo, quando siamo andati a vincere ad Ostia: lì abbiamo dimostrato di essere forti non solo tecnicamente ma anche mentalmente, mettendo a tacere tutti i gufi. Quella è stata la svolta, merito anzitutto di presidente e direttore. Noi come squadra siamo poi stati bravi a non farci condizionare, lavorando con ancora maggior intensità e cattiveria».



In attesa del Consiglio Federale, tengono banco la questione della riforma dei campionati e le proteste delle retrocesse d’ufficio. «Partiamo dal presupposto che quelle otto partite che mancavano per arrivare a fine campionato nessuno avrebbe potuto restituirle al calcio dilettantistico. Purtroppo. Detto questo, mi pare ci sia assoluta uniformità di vedute riguardo alla promozione delle prime nove, mentre stanno facendo discutere le quattro retrocessioni per girone. Credo che in un contesto tanto imprevedibile e drammatico, la Lega Dilettanti abbia operato con lungimiranza, fermandosi per prima ad inizio pandemia, manifestando poi grande personalità nell’esprimere verdetti che, per quanto impopolari, sono comunque legati al campo, in applicazione di quel merito sportivo che Uefa e Figc hanno a più riprese affermato. Prendere decisioni è sempre difficile ed in questa particolare fase lo è ancor di più, quindi un plauso al presidente Sibilia, al coordinatore Barbiero ed alla Lnd ci sta tutto. Riforma? Sono d’accordo con il presidente Colantonio: fino a che ci sarà una terza serie immediatamente a ridosso della serie B, possono chiamarla come vogliono. Il nome è un dettaglio. L’importante è che sia terza serie: inserire categorie intermedie vorrebbe dire contraddire i verdetti del campo. Una riforma in ogni caso serve, ma mi rendo conto che non sarà semplice metter d’accordo tutti. Il prossimo potrebbe essere l’anno zero: il sistema deve nuovamente ingranare, ma ha bisogno degli uomini giusti».



Per la sua conferma manca solo la firma, la società ha intanto ben chiare le proprie linee programmatiche. «Con il presidente e il direttore ci si confronta costantemente. La società ha le idee estremamente chiare, ma naturalmente bisogna anzitutto attendere le regole della prossima serie C. Presto quindi per parlare di nomi, ma la linea da seguire è stata chiaramente tracciata. Il direttore è già a lavoro. Quanto sono felice da uno a dieci di restare in panchina? Undici».

Quindi un messaggio a tifosi, mentre la città comincia a vestirsi a festa. «Adesso dobbiamo dimostrare chi siamo. Per noi torresi è una fortuna avere un presidente come Colantonio ed ora più che mai questo grande presidente deve sentire la sua gente al suo fianco. Specie considerati i toni ambiziosi con cui ha parlato del percorso che attende la Turris. Anche con piccoli gesti, in attesa di tornare a riempire il Liguori, dobbiamo dimostragli che ci siamo».