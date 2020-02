È stata sottoscritta questa mattina a Palazzo La Salle la convenzione per la concessione in uso alla Turris dello stadio Amerigo Liguori. La concessione avrà la sua scadenza naturale nel mese di giugno 2021 ma vivrà uno snodo fondamentale il prossimo giugno, dunque fra quattro mesi. Quando – in caso di promozione della Turris in serie C – dovrà verificarsi il rispetto di tutte le prescrizioni per il rilascio della licenza nazionale.



Presente alla firma anche il sindaco Palomba, che ha fornito ampie rassicurazioni proprio in tema di restyling dell’impianto di viale Ungheria.



«Il Comune – spiega il direttore generale Rosario Primicile – conta di completare gli interventi in programma entro Pasqua. Tra un paio di settimane si comincerà a lavorare all’impianto di videosorveglianza e parallelamente è prevista la consegna dei fari del nuovo impianto di illuminazione. Poi toccherà ai sediolini. La convenzione? Un altro passo importante nell’ottica della programmazione. Adesso però testa solo al campionato. Ci aspetta una gara molto impegnativa ed è esclusivamente su questa che dobbiamo concentrarci tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA