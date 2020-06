Aveva due sogni. Il primo era quello di riportare la Turris in serie C, il secondo di allenarla tra i pro. Realizzato il primo, per il secondo si tratta solo di mettere nero su bianco: sono giorni di felicità allo stato puro per il condottiero corallino Franco Fabiano. «Non bastano le parole per spiegare quello che provo – commenta il tecnico – perché quella che finalmente Torre del Greco ha vissuto è un’emozione che va ben oltre l’immaginabile».



Di campionati ne ha vinti in carriera, «ma vincere a casa tua è un’altra cosa, festeggiare con la tua gente ha un sapore unico», incalza Fabiano. «Eravamo certi di riuscirci, nonostante un girone che sapevo bene essere molto impegnativo. Quando hai una società così forte, organizzata ed ambiziosa, quando puoi contare su un gruppo di veri uomini e su uno staff professionale e preparato, non puoi non centrare il traguardo. Questa è la vittoria di tutti. Del presidente Colantonio, del direttore Primicile, del team manager Romano, del segretario Panariello, dei magazzinieri Montella e Romito. È la vittoria del mio staff e di quello medico; dei tifosi, che da adesso in poi - ed ora più che mai parlo da torrese - devono dare il massimo in termini di presenze e calore, perché Colantonio è ambizioso come nessuno mai e il suo entusiasmo vive e si carica dell’entusiasmo che respira intorno a sé».



Il rammarico è uno solo, a fronte di un campionato dominato. «Immagino cosa sarebbe stato tornare da Cassino con la C in tasca e raggiungere il Liguori direttamente dal casello autostradale. Il solo pensiero mette i brividi. Il Covid però ha stravolto tutto. È stato molto bello, in ogni caso, l'abbraccio di lunedì della città a società e squadra. Un'emozione che Torre e la Turris meritavano di vivere. Abbiamo dominato questo campionato: nell'unico momento di difficoltà - penso chiaramente al post Latina - la nostra forza è venuta fuori con ancora maggiore intensità. È stato un percorso eccezionale. Un dato su tutti? La differenza reti: un +45 che forse rende l'idea di ciò che abbiamo espresso sul campo».



Un percorso ed un traguardo che sono adesso il punto di partenza di un nuovo, ambizioso ciclo. «Teniamoci stretto Colantonio – conclude Fabiano – perché ha grandi progetti, ma soprattutto capacità ed entusiasmo per realizzarli». © RIPRODUZIONE RISERVATA