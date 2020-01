Cinque secondi. Mentre il pensiero ancora gli attraversa la mente, lui ha già calciato, puntando chirurgicamente la porta. Una parabola incredibile, direttamente dal cerchio di metà campo. È l’1-0 di Domenico Aliperta in Turris-Vis Artena. Un eurogol. Una marcatura da record per la velocità di realizzazione, destinata quindi a rimanere scolpito nella storia, non solo quella corallina. Poi un’esultanza tutta particolare. Densa di goliardia. «Mi prendono in giro perché sono, per così dire, abbondante. Io mi diverto ad ascoltare – commenta il centrocampista corallino – e poi a riderci su. La partita di ieri? Sapevamo di affrontare una squadra ostica ma soprattutto volevamo cambiare registro in casa. In effetti nel primo tempo c’è stato un atteggiamento assolutamente convincente ed il 3-0 con cui siamo andati all’intervallo ne è la prova concreta. Nel secondo invece, un po’ per superficialità ed in parte per il forte vento, che nella prima parte ci aveva invece avvantaggiato, abbiamo rischiato di rimettere in discussione una gara praticamente chiusa. Sul 3-2 è probabilmente tornato in mente qualche precedente episodio negativo, ma non abbiamo mai smesso di lottare. Quest’anno è chiaro a tutti, ci sarà da soffrire per raggiungere il nostro obiettivo. A noi sta benissimo, l’importante è che si vinca. Che girone di ritorno sarà? Non bastano le qualità, in campo servono cattiveria e fame. Come nel primo tempo con la Vis Artena, quando abbiamo fatto capire a chiare lettere chi è la capolista. Adesso testa al Tor Sapienza. La nostra finale è la prossima partita». © RIPRODUZIONE RISERVATA