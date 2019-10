Finisce a reti inviolate lo scontro al vertice tra Latte Dolce e Turris. Niente gol, ma emozioni non da poco al Vanni Sanna. In gran parte confezionate dai corallini, che ai punti avrebbero meritato di far propria l’intera posta in palio. Diverse le palle gol costruite dall’undici di Fabiano, che mantiene costantemente le redini del gioco.



Contro i sardi out sia Celiento (ne avrà per due settimane) che Alma, infortunatosi proprio nel corso del riscaldamento prepartita. Mister Fabiano ridisegna parzialmente il proprio scacchiere: in difesa la coppia centrale è composta da Riccio e Di Nunzio, mentre sugli esterni ci sono Esempio e Fabiano. In mediana Aliperta-Forte-Esposito; in avanti Sowe a completare il tridente con Da Dalt e Longo.



È di marca sarda la prima occasione del match: corre il 7’ quando Molino ci prova su punizione dalla distanza, trovando un attento Lonoce a deviare in corner. È però la Turris a far la partita. All’11’ i corallini rivendicano un penalty per un presunto tocco di mano in area; al 19’ arriva il primo sussulto: Longo va di testa su corner di Aliperta ma, per una questione di centimetri, non trova la porta. Clamorosa l’occasione di Da Dalt del minuto 21: l’esterno raccoglie in area dalla destra e lascia partire un velenoso sinistro che fa barba al palo. Ancora Turris una manciata di minuti più tardi: sugli sviluppi di un corner, svetta ed impatta Riccio, la cui inzuccata viene murata a due passi dalla linea di porta. Il Latte Dolce sembra non averne, mentre la Turris produce occasioni su occasioni. Ci prova anche Forte con una bordata dalla distanza che si spegne di un nulla sul fondo. Allo scadere Lai blocca proprio sulla linea di porta il colpo di testa di Riccio.



Nella ripresa, Da Dalt e Sowe si scambiano le fasce, con l’ex Avellino ad agire sulla destra. Sembrano aver cambiato atteggiamento i padroni di casa, adesso meno attendisti e più propositivi, ma pur sempre senza creare insidie all’impeccabile retroguardia corallina. Dodici minuti ed Aliperta prova a scuotere tutti con una conclusione dalla distanza che però si spegne sul fondo alla sinistra di Lai. Potenziale occasione Turris un minuto più tardi: delizioso suggerimento centrale di Da Dalt ad alimentare un’azione che sembrava sfumata, ma nessuno dei suoi segue e raccoglie. Al 17’ Fabiano gioca la carta Garofalo per Sowe, mentre al minuto 26 tocca a Franco (a rilevare Forte). Turris ad un passo dal vantaggio al 35’, quando – sugli sviluppi di una rimessa laterale – Garofalo, da posizione ravvicinata, calcia incredibilmente sul portiere. Tre minuti più tardi Turris in dieci per il secondo giallo rimediato da Esposito. Prova ad approfittarne il Latte Dolce, che al 40’ si rende pericoloso con Virdis, su cui è decisivo Lonoce.



Finisce con Longo e compagni sotto il settore ospiti, a raccogliere la meritatissima dose di applausi dai circa 50 tifosi giunti sino al Vanni Sanna.



I sardi restano primi con 22 punti, tallonati dalla Turris (a 21). Si fa sotto anche l’Ostia, terza con 20 punti. E domenica, per la Turris, l’atteso ritorno a casa contro il Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA