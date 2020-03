Dal mondo Turris un’altra iniziativa a sostegno delle strutture sanitarie impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid-19.



Dopo quella della società, accompagnata da un accorato messaggio del presidente Colantonio, è adesso la volta dell’Associazione Orgoglio Corallino, scesa in campo a sostegno dell’ospedale Maresca. L’associazione ha infatti promosso una vendita benefica di uova pasquali, il cui ricavato sarà interamente devoluto al nosocomio cittadino.



Due le attività commerciali che sostengono l'iniziativa, presso cui sarà dunque possibile acquistare - al prezzo di 10 euro - le uova con il logo dell'associazione, da sempre sensibile alle esigenze del territorio e profondamente legata alla Turris. Si tratta dello Shop Center Giacomo D'Aprea di via Generale Dalla Chiesa e del Mini Market Michele Falanga di via XX Settembre.