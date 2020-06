Dopo la polemica legata alle scale di Largo Gabella del Pesce, tinteggiate di rosso in attesa dell’ufficialità della promozione in C, un’autentica lezione di civiltà. Arriva da alcuni gruppi del tifo organizzato della Turris, che nel pomeriggio di ieri si sono rimboccati le maniche ed hanno letteralmente messo a nuovo lo storico monumento delle Cento Fontane.



I tifosi, rigorosamente muniti di mascherine, in due ore di intenso lavoro hanno raccolto diversi sacconi di rifiuti, ripulendo da cima a fondo – sia esternamente che all’interno – uno dei simboli di Torre del Greco. La scelta dell’intervento non è quindi stata casuale: le Cento Fontane – lo stato di abbandono è latente – rappresentano uno dei simboli di Torre del Greco ed affacciano su via Fontana, una delle strade storiche della città interamente rivestita di rosso in attesa della promozione in serie C.



Un gesto di profondo rispetto per Torre del Greco, la sua storia ed i suoi simboli, perché festa e senso civico possono – anzi devono – camminare a braccetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA