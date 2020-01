La tribuna dell’Amerigo Liguori torna finalmente libera dai sigilli. A distanza di ben otto mesi. Il Tribunale di Torre Annunziata ha infatti accolto l’istanza di dissequestro definitivo – completa, tra l’altro, del certificato prevenzione incendi – depositata dal Comune nella giornata di lunedì.

Il magistrato, riscontrata la regolarità dell’intera documentazione allegata dall’Ente e verificato il rispetto di tutte le prescrizioni indicate in precedenza, con specifico riguardo agli interventi realizzati negli scorsi mesi, ha disposto la definitiva rimozione dei sigilli dalla struttura in cemento. Nelle prossime ore, al più nella giornata di domani, il dissequestro sarà materialmente eseguito dagli agenti del commissariato di via Sedivola. Il Liguori torna dunque a pieno servizio della Turris. © RIPRODUZIONE RISERVATA