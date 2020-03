Alla fine hanno prevalso dialogo e buon senso. È stato infatti rimodulato il prezzo dei tagliandi d’ingresso per accedere al settore ospiti dello stadio Francioni in occasione del match di domenica fra Latina e Turris. Dai 18 euro iniziali (oltre diritti di prevendita), si è passati a 10 euro, in linea – del resto – con la politica dei prezzi praticata dal club pontino alle tifoserie di scena al Francioni in questa stagione.



Le società di Turris e Latina – si apprende da una nota ufficiale diramata dal club corallino – si sono serenamente confrontate in mattinata sulla questione, giungendo ad una soluzione condivisa «per venire incontro alle esigenze delle due tifoserie. Dopo un sereno colloquio, per mantenere vivi il valore dello sport e dell’amicizia sportiva, i due club hanno deciso di comune accordo di fissare un prezzo unico per accedere sia alla Tribuna Laterale A (destinata alla tifoseria locale), che alla Tribuna Laterale B (riservata agli ospiti), pari a 10 euro (oltre oneri di prevendita, pari a un euro)».



Non sono previsti ridotti; resta però consentito l’ingresso gratuito ai bambini da 0 a 13 anni (nati prima del 08.03.2006) accompagnati da un adulto e muniti di documento di riconoscimento direttamente all’ingresso dello stadio Francioni».



Restano chiaramente inalterate tutte le prescrizioni di ordine pubblico: dal biglietto nominale alla trasmissione dell’elenco degli acquirenti alla Questura di Latina.



Biglietti disponibili online, sulla piattaforma www.ciaotickets.com, e presso le biglietterie autorizzate del relativo circuito, a partire dalle ore 10 del 4 marzo. La rivendita ciaotickets autorizzata nel territorio di Torre del Greco è la Tabaccheria Vitiello Giovanna di via Nazionale n. 373. © RIPRODUZIONE RISERVATA