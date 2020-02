«È una Turris viva, che può anche subire qualche morso dall’avversario ma poi ha la capacità e la forza di piazzare i colpi giusti per far sua la partita»: così il presidente Antonio Colantonio nel post partita del Liguori. «Tra le nostre armi più potenti – continua il numero uno corallino – c’è sicuramente la panchina, lunga e di grande qualità, che ci permette di cambiar tanto anche a gara in corso. Credo sia anzitutto questo a differenziarci dalle nostre avversarie. L’arbitro? Fa parte del gioco, quindi non mi lamento. Non sarebbe giusto».



Dopo aver annunciato l’innesto di Ivano Feola, portiere classe ’91, il direttore generale Rosario Primicile torna sulla vittoria contro l’Aprilia. «Feola rappresenta la classica ciliegina sulla torta. Va a completare una rosa ampia e ben assortita, che il mister sta gestendo al meglio, sfruttandone le potenzialità. Lo dimostrano, tra l’altro, l’impiego ed il contributo contro l’Aprilia dei giovani Di Dato e Fibiano. Ostiamare e Torres? Dietro la Turris c’è solo la Turris. E con questo voglio dire che noi dobbiamo pensare solo a proseguire nel nostro cammino, di per sé molto impegnativo, senza disperdere ulteriori energie guardando altrove».



Prima rete in maglia corallina per Giuseppe Palma. «È stato facile integrarmi, questo è un gruppo composto da grandi uomini, prima ancora che grandi calciatori. Sono qui per dare il mio contributo. Abbiamo un solo obiettivo in testa. Questo è un campionato difficile, non basta essere la più forte. Ogni partita va affrontata con la giusta mentalità: con la consapevolezza di essere la più forte e con l’umiltà di una squadra che lotta per non retrocedere».



Corallini adesso attesi dal derby del San Ciro contro il Portici di Mattiacci, reduce da due risultati utili consecutivi negli scontri salvezza contro Tor Sapienza e Muravera. © RIPRODUZIONE RISERVATA