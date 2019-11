Non ci sarà Agostino Garofalo tra i convocati per la gara di domenica contro il Latina. L’ex Venezia resterà ai box a causa di un affaticamento muscolare, per il quale in mattinata si è sottoposto a terapie. Assente agli ultimi allenamenti, da martedì ad oggi, Garofalo si riaggregherà al gruppo per la rifinitura di sabato, svolgendo però lavoro differenziato.

Dunque, la sua assenza contro i pontini nulla avrebbe a che vedere con lo screzio avuto martedì, alla ripresa dopo la sida di Sassari, con mister Fabiano.

«Un semplicissimo screzio – spiega il diggì Rosario Primicile –, un episodio che rientra nelle normali dinamiche di campo. Tanto che non ne conosco né voglio conoscerne contenuti e dettagli, che devono rimanere confinati al rettangolo verde. Allenatore e calciatore si sono parlati e chiariti».

Importante, comunque, la mediazione nel frattempo condotta dalla società. «Non la definirei nemmeno mediazione. Ripeto, si è trattato di un normale screzio di campo, per questo non c’è stato da prender le parti di nessuno, per quanto – in circostanze del genere – l’allenatore e la sua autorità debbano esser sempre tutelati. Ad ogni modo, se si fosse trattato di qualcosa di grave, è ovvio che la società avrebbe preso gli opportuni provvedimenti. Agostino si riaggregherà alla rifinitura, svolgendo però lavoro differenziato». © RIPRODUZIONE RISERVATA