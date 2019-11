Alla Turris non basta una la consistente dose di opportunismo e cinismo che vale il doppio vantaggio all’intervallo. Corallini non pervenuti nella seconda frazione di gioco, con il Latina che guadagna progressivamente metri, prima accorciando prima le distanze su calcio piazzato e poi trovando il meritato pari al minuto 97. Cocente la delusione per i biancorossi, proprio nella domenica del ritorno a casa.



Contro i pontini, mister Fabiano ritrova Giofrè, regolarmente al suo posto sulla corsia di sinistra, ed Alma, in campo fin dall’inizio a completare il tridente con Da Dalt e Longo.



La prima occasione è di marca laziale: corre l’8’ quando Cunzi – ex di turno che non ha risparmiato stoccate alla vigilia e poi puntualmente beccato dagli spalti durante il match – ci prova in rovesciata: salva Forte sulla linea. Proprio Forte, due minuti più tardi, trova sugli sviluppi di un corner la zampata che vale l’1-0 corallino. Tra la mezz’ora ed il 40’ ci prova ancora Cunzi dalla distanza, prima sfiorando il montante e poi trovando l’efficace opposizione di Lonoce. Da incorniciare – al minuto 45 – la giocata che vale il raddoppio corallino: Longo va di testa su traversone al bacio di Riccio e batte inesorabilmente l’estremo difensore pontino. Poi un'esultanza tutta particolare, nel ricordo di Peppe Cuciniello. L'attaccante è corso proprio lì, al solito posto di Peppe. Dove adesso c'era un mazzo di fiori, deposto prima del match proprio dal capitano.



Nella ripresa, la Turris abbassa progressivamente il proprio baricentro, lasciando l’iniziativa al Latina, che – di fatto – staziona stabilmente nella metà campo corallina. Dopo due spunti insidiosi targati Galasso, arriva al 21’ la rete che riapre il match. Chirurgica la punizione di Corsetti dal limite, su cui nulla può Lonoce. Maurizi ci crede e gioca la carta Cardella, mentre Fabiano richiama in panchina Alma, sostituito da Varchetta. Finale convulso dopo due decisivi interventi di Lonoce: prima la Turris fallisce una bruciante ripartenza lungo l’asse Sowe-Longo, poi il clamoroso errore di Corsetti sotto misura. Al 97’ il pari pontino: Cunzi innesca Corsetti, che firma la sua personale doppietta. Ultima fiammata a pochi secondi dal triplice fischio, con Longo clamorosamente atterrato in area: tutto regolare per il direttore di gara.



«Una partita difficile contro un avversario importante. Certo, è un gran peccato pareggiarla all’ultimo secondo, per giunta con un gol viziato da fallo nettissimo di Cunzi», esordisce nel post partita mister Fabiano. Che poi analizza. «Il Latina ci ha sempre creduto, ci ha messo un po’ in difficoltà dopo il gol, ma prima dell’ultima azione non abbiamo subito quasi niente. Abbiamo anzi rischiato di calare il tris con Longo. Insomma, stavamo subendo ma senza soffrire. Gli avversari ci hanno fatto tenere basso baricentro e quella punizione di ha fatto perdere un po’ di certezze, pur senza subire».



A margine del match, la società corallina ha fatto sapere che avanzerà formale richiesta risarcitoria nei confronti del Latina a causa di un fumogeno che, a gara in corso, ha provocato una bruciatura sul nuovo manto in sintetico, inaugurato proprio oggi. Il fumogeno è stato lanciato dall'esterno della curva destinata agli ospiti, una manciata di minuti prima che i pontini accedessero. Un secondo fumogeno è stato lanciato dopo qualche minuto, sempre dalla curva ospite.