Nella testa solo il Trastevere. Oltre il match contro i capitolini – si resta in attesa dell’ufficialità della sede del Francesca Gianni – potrebbe però esserci un altro traguardo a lungo inseguito. Il ritorno ad un Liguori a pieno regime.



La scorsa settimana si è tenuto al comunale un altro sopralluogo della Commissione di Vigilanza – l’ultimo – che ha certificato la definitiva e totale agibilità diurna dell’impianto: il parere favorevole della Commissione, con relativo aumento di capienza per ogni settore, si è dunque esteso anche alla tribuna in cemento, interessata di recente dai (prescritti) lavori di messa in sicurezza del cornicione. L’ultimo step è dunque rappresentato dall’acquisizione del certificato di prevenzione incendi, per il quale è stato intanto conferito incarico professionale ad un professionista esterno al Comune per il deposito della Scia. Si tratta dell’ultimo documento tassativamente richiesto dal Tribunale ai fini della definitiva rimozione dei sigilli dalla tribuna. La svolta potrebbe maturare entro la fine della settimana: a quel punto non resterà che depositare l’istanza di dissequestro definitivo al Tribunale.

Resta dunque calda la data del 22 dicembre – in programma c’è il match interno contro il Cassino – per la totale riapertura dell’impianto di viale Ungheria.



Dal fronte mercato, è invece molto più che calda la pista che conduce all’annuncio di un nuovo innesto in mediana. Si tratta del centrocampista classe 1994 Giuseppe Palma, ormai prossimo alla risoluzione contrattuale con il Rieti. In caso di fumata bianca, il calciatore – che ha disputato l’ultimo match di campionato di C con i laziali, potrà essere impiegato da mister Fabiano solo a partire dal 12 gennaio (dovendo trascorrere 30 giorni dalla sua ultima apparizione tra i professionisti).

Quanto alle operazioni in uscita, si attende solo l’ufficialità per gli svincoli di Garofalo e Simonetti. © RIPRODUZIONE RISERVATA