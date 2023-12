Turris, limitazioni ai tifosi contro il Monterosi: al Bonolis solo i “fuori Torre”

Il divieto è arrivato a poco più di quarantotto ore dalla gara del Bonolis: niente trasferta per i tifosi della Turris in occasione della sfida salvezza di domenica contro il Monterosi. Il provvedimento è stato notificato in giornata alla società corallina: «La S.S. Turris Calcio rende noto che, per la gara Monterosi-Turris in programma domenica 17 dicembre alle ore 18.30, è in vigore il divieto di vendita biglietti per i residenti nella provincia di Napoli». Via libera, dunque, ai soli residenti fuori provincia, che «potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti sul sito www.ciaotickets.com. La prevendita cesserà alle ore 19 di sabato 16 dicembre».

È intanto scattata la segnalazione da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive anche in vista della prossima gara del Liguori contro il Brindisi, connotata da «profili di rischio».

L’Osservatorio ha “suggerito” l’adozione, da parte del GOS, di una serie di misure, che vanno dalla «vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Brindisi esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Brindisi F.C.» all’«impiego di un adeguato numero di steward», al «rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore».