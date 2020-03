La Turris resta alla finestra. Come tutto il calcio italiano. In attesa di sapere se – ed a quali condizioni – si disputerà la gara in programma domenica al Francioni contro il Latina. Resta concreta l’ipotesi rinvio (che ha nel frattempo interessato in blocco il girone F), esattamente come quella porte chiuse.



Nel frattempo, dovrà restar fermo fino a venerdì Fabio Longo, infortunatosi nel rovente finale di gara contro il Latte Dolce. Il capitano ha già cominciato un ciclo di terapie e questa mattina si è sottoposto al previsto esame ecografico da cui è emersa una elongazione al polpaccio. Una nuova ecografia è in programma per venerdì. Da escludere un suo impiego a Latina (in caso di via libera al match), mentre la speranza di riaverlo in campo contro l’Ostiamare è concreta.



Stop di tre giornate, invece, per il centrocampista Aliperta («per avere, a gioco fermo, afferrato pe il collo un calciatore avversario spingendolo e facendolo cadere a terra»), espulso contro il Latte Dolce.

sempre in relazione alla sfida contro i sardi, multa di 1.500 euro per la Turris, «per avere, nel corso dell'intervallo, persona chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente nello spiazzo antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni irriguardose con atteggiamento minaccioso all'indirizzo della terna arbitrale. Veniva allontanato grazie all'intervento degli addetti al servizio d'Ordine e della Forza Pubblica. Per avere, inoltre, propri sostenitori, introdotto e utilizzato, nel corso della gara, materiale pirotecnico (6 fumogeni) nel settore loro riservato». © RIPRODUZIONE RISERVATA