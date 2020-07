Monopoli ed Avellino. Queste le opzioni a disposizione della Turris per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Entrambe le piste appaiono realisticamente percorribili, per quanto l’una possa risultare preferibile all’altra poiché sgombra da rischi anche solo potenziali. È il caso del Veneziani di Monopoli, sede – unicamente – delle gare interne dei gabbiani padroni di casa. Ci sono l’ok del Comune e la piena disponibilità del club, e si attende ora solo il riscontro positivo della Prefettura: proprio in questa direzione, il sindaco Palomba ha avviato contatti con l’Ufficio di Gabinetto del Prefetto di Bari e – per la mattinata di domani – è previsto un ulteriore passaggio istituzionale.



Strada spianata anche per il Partenio – Lombardi: anche in questo caso la Turris ha riscontrato piena disponibilità da parte del sindaco Festa, che ha concesso l’impianto limitatamente al sabato, e – così come per il Veneziani – si attende il nulla osta della Prefettura. L’ostacolo potrebbe in questo caso esser rappresentato dal fatto che anche la Casertana ha fatto richiesta dello stesso impianto per la disputa delle gare interne (esigenza reale per i falchetti, considerata l’oggettiva indisponibilità del Pinto, mentre per la Turris si tratta solo di un’indicazione su carta): potrebbero n questo caso scaturire difficoltà per la Lega in sede di definizione dei calendari, tenuto conto del frazionamento delle giornate per i diritti tv.



Entro domani – o la massimo nella giornata di lunedì –, questa la speranza della Turris, dovrebbe in ogni caso scattare il semaforo verde.



Nel frattempo, Commissione di Vigilanza al Liguori (convocata per questa sera, alle ore 21), per la certificazione dell’agibilità notturna dell’impianto. © RIPRODUZIONE RISERVATA