L’annuncio arriva dal nuovo sponsor tecnico corallino, Eye Sport, che ha presentato il primo shop online interamente dedicato alla Turris: «uno spazio totalmente dedicato ai tifosi, che quest’anno torneranno finalmente a riassaporare il palcoscenico della Serie C, dopo 19 anni tra i dilettanti».



In accordo con il club corallino, «Eye Sport lancerà ogni giorno un nuovo capo di merchandise per i tifosi corallini, fino al giorno in cui sarà presentata ufficialmente la nuova maglia della stagione 2020-21».



Un’iniziativa lanciata per alimentare il vento di passione che ha ripreso a soffiare in città con l’attesa promozione in serie C. «Il ritorno tra i professionisti di una società storica come la Turris – spiega Alessandro Ariu, amministratore unico della Eye Sport –, merita di essere celebrato al meglio. Sentiamo sulla nostra pelle il vento di calore e passione che soffia dalle parti di Torre del Greco e non vediamo l’ora che i tifosi possano avere la possibilità di scoprire le due linee ufficiali: una dedicata alla squadra e una che sarà indossata anche da giocatori e staff».



Presentato, intanto, il primo articolo disponibile presso il nuovo shop online, «una t-shirt che sul petto porterà orgogliosamente lo skyline unico e suggestivo di Torre del Greco. Un omaggio ad una città che finalmente potrà tornare a calcare il palcoscenico del calcio che conta». © RIPRODUZIONE RISERVATA